Sgarbi: il vero scandalo è l'elezione Di Maio e Giarrusso

Palermo, 5 mar. - "Il vero scandalo è l'elezione automatica di un drappello di nuovi fascisti nel nome di un ciarlatano che non si è mai candidato, e ha aperto la strada a ectoplasmi attraverso parolacce senza fondamento creativo. Di Maio come Giarrusso disonorano il Parlamento e non possono documentare niente di fatto o pensato per la Sicilia come per qualunque altra regione".Lo ha affermato in una dichiarazione Vittorio Sgarbi, assessore regionale siciliano ai Beni Culturali sconfitto da Di Maio nel collegio napoletano della Camera di Pomigliano d'Arco.

"Io, ora, in Sicilia a Castello Ursino, a Napoli alla Basilica di Pietrasanta, a Perugia a Palazzo Baldeschi, a Ferrara nel Castello Estense - ha aggiunto Sgarbi- ho dato testimonianza di onorare e illustrare l'arte italiana invece di umiliarla e disprezzarla come questi esponenti dell'ignoranza e dell'arroganza. Vada il modesto senatore Giarrusso a Noto, per vedere come io ho contribuito a restaurare la cattedrale e poi vada a fare in culo. Il 'precipizio di orrore' è soltanto suo e dei suoi".