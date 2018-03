"Ha postato video sui social". Il pg: Corona torni in carcere

Milano, 5 mar. - Un video pubblicato su Facebook e Istagram potrebbe riportare in carcere Fabrizio Corona. Il sostituto procuratore generale di Milano, Antonio Lamanna, ha infatti chiesto di revocare il provvedimento di affidamento terapeutico concesso nei giorni scorsi all'ex fotografo dal Tribunale di Sorveglianza. Una misura alternativa al carcere per permettergli di seguire un percorso terapeutico di disintossicazione psicologica dalla cocaina all'interno di una comunità di Limbiate, in Brianza.

Il magistrato è infatti convinto che, postando sul web il filmato (dove lo si vede mentre esce da San Vittore indossando una felpa rossa con la scritta Adalet e abbraccia la sua fidanzata Silvia Provvedi), l'ex "re dei paparazzi" abbia volutamente violato le prescrizioni disposte dal giudice Simone Luerti che, tra le altre cose, gli aveva esplicitamente vietato di svolgere attività sui social network.

Sarà lo stesso Luerti a pronunciarsi sulla richiesta della procura generale. Istanza che potrebbe essere accolta (in questo caso Corona tornerebbe immediatamente in carcere) oppure rigettata. Il giudice del Tribunale di Sorveglianza potrebbe anche limitarsi ad ammonire Corona con una "diffida", una sorta di "cartellino giallo".