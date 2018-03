Roma, 5 mar. - "Questo pomeriggio il Presidente Berlusconi ha incontrato Matteo Salvini e nel complimentarsi con lui ha confermato che con questo risultato le forze del centro-destra potranno rafforzare la coalizione che dovrà ottenere il mandato di governare l`Italia per far ripartire il nostro Paese". È quanto si legge in una nota di Forza Italia.