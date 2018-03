Piazza Affari giù e spread in salita ma nessun panico su mercati

Milano, 5 mar. - Piazza Affari in rosso e spread in salita ma il day-after del voto in Italia non ha generato alcun particolare panico sui mercati. Nessuno scossone per la Borsa di Milano, con il Ftse Mib che ha ridotto le perdite sul finale e ha chiuso la seduta con una flessione dello 0,42% a 21.819 punti. Toniche Parigi (+0,6%) e ancor più Francoforte (+1,49%): in Europa l'esito del risultato elettorale italiano, con l'avanzata di M5S e Lega, è stato controbilanciato dal via libera in Germania alla Grosse Koalition.

La mancanza di una maggioranza chiara per la formazione del prossimo governo era un'opzione già scontata dai mercati e l'incertezza politica "è ordinaria amministrazione in Italia", è il ragionamento della maggior parte delle case d'investimento che, nonostante un nervosismo iniziale, si attendono "una reazione pragmatica dei mercati". Mercati che, tra l'altro, sembrano guardare più alla guerra commerciale sui dazi innescata da Donald Trump e alla riunione della Bce di giovedì.

In un quadro comunque di incertezza, e con i tempi dei negoziati politici che inevitabilmente si allungheranno, a risentirne sono i nostri titoli di Stato. Sotto pressione, ma non a livelli d'allarme, lo spread, salito a 144 punti, con il rendimento del Btp decennale al 2,087%. Di riflesso le banche, più sensibili ai movimenti dello spread, che hanno accusato pesanti perdite: maglia nera a Bper (-7,62%) e Banco Bpm (-6,15%), seguite da Ubi (-3,77%) e Unicredit (-3,43%). Ma a essere sotto i riflettori è Mediaset: il titolo del Biscione ha lasciato sul terreno il 5,53% a 2,938 euro. A pesare è il risultato non brillante di Forza Italia, sorpassata dalla Lega di Salvini, con il mercato che guarda anche alla partita aperta con Vivendi e teme che il risultato delle urne possa indebolire la posizione negoziale di Silvio Berlusconi nella disputa coi francesi per la mancata acquisizione di Premium.

Sul fronte monetario, tiene l'euro sopra 1,23 dollari, complice anche la debolezza del biglietto verde per le tensioni scatenati dai dazi annunciati da Trump.