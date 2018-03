Dazi Usa, Ryan: le conseguenze ci preoccupano, Trump si fermi

New York, 5 mar. - Lo speaker della Camera statunitense, il repubblicano Paul Ryan, si augura che il presidente Donald Trump fermi il suo piano di imporre pesanti dazi sulle importazioni di alluminio e acciaio. "Siamo estremamente preoccupati delle conseguenze di una guerra commerciale e sollecitiamo la Casa Bianca a non andare avanti con questo piano" ha detto la sua portavoce, AshLee Strong, attraverso un comunicato. "La nuova riforma fiscale ha dato slancio all'economia e non vogliamo certamente mettere a rischio questi rialzi" ha aggiunto.

Trump ha promesso dazi su alluminio (10%) e acciaio (25%), attirando le critiche del mondo intero. Oggi, il presidente si è detto pronto a escludere Messico e Canada dai nuovi dazi, se i tre Paesi troveranno un accordo su un nuovo Nafta, l'intesa nordamericana per il libero scambio. "Abbiamo grandi deficit commerciali con Messico e Canada. Il Nafta, che ora è sotto rinegoziazione, è stato un cattivo accordo per gli Stati Uniti. Un massiccio trasferimento di aziende e posti di lavoro. I dazi su acciaio e alluminio - ha scritto Trump su Twitter - andranno via solo se sarà firmato un nuovo e giusto accordo Nafta. Inoltre, il Canada deve trattare i nostri agricoltori molto meglio. Il Messico deve fare molto di più per fermare il traffico di droga. Non hanno fatto quello che era necessario fare. Milioni di tossicodipendenti muoiono".