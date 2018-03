Febbraio positivo per Nissan in Italia

Roma, 5 mar. - Per Nissan Italia a febbraio 2018, crescita del +5,77% delle vendite auto, in controtendenza rispetto al mercato che perde l`1,42% verso febbraio 2017 Quasi 7 mila auto e veicoli commerciali venduti da Nissan a febbraio 2018, di cui 6.396 vetture e 539 veicoli commerciali Nissan Italia registra una quota di mercato complessiva del 3,55% Nissan Qashqai nella top 20 delle vetture più vendute a febbraio 2018 Roma, 05 marzo 2018 - Anche febbraio conferma l`inizio anno positivo per Nissan Italia.

Nel secondo mese dell`anno sono state vendute 6.396 autovetture con un aumento del 5,77% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, un tasso di crescita in netta controtendenza rispetto al totale mercato auto che perde l`1,42%.

La quota di mercato complessiva registrata da Nissan a febbraio è stata del 3,55%, mentre nel solo mercato delle autovetture si è attestata al 3,52%, superiore al 3,28% del febbraio 2017.

Ancora più positivo il dato cumulato di gennaio e febbraio 2018 nel mercato autovetture che vede un +18,46% rispetto allo stesso periodo del 2017, con una quota che passa dal 3,04% al 3,57%.

Per quanto riguarda i canali di vendita: i privati si attestano al 3,26% (rispetto al 2,90% di febbraio 2017), le aziende al 3,45% (in crescita rispetto all`1,84% del mese precedente) e i noleggi al 4,01%.

Complessivamente nei primi due mesi del 2018 Nissan Italia ha registrato vendite per 13.936 unità divise tra 12.856 autovetture e 1.080 veicoli commerciali. La quota di mercato totale si attesta al 3,60%, in crescita rispetto ai risultati dell`anno scorso che registravano una quota di mercato totale al 3.17%.

Nel settore dei veicoli commerciali la quota raggiunta da Nissan a febbraio 2018 è del 3,92%, risultato in linea con il 3,95% registrato a gennaio 2018.

Nissan Qashqai fa registrare un +14,4% di vendite totali rispetto al mese scorso che valgono due posizioni guadagnate nella classifica dei 20 modelli più venduti a febbraio e continua a mantenersi saldamente nella top five dei diesel dei Crossover e del segmento C.