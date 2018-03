Cracolici: in Sicilia più che altrove, Pd è autobus

Palermo, 5 mar. - "In Sicilia più che altrove il Pd è apparso un autobus, in alcuni collegi c'erano candidati che non avevano nulla a che fare con la nostra storia. Molti dei nostri elettori non hanno votato (nell'isola c'è stata la più alta percentuale di astenuti) o hanno votato per il Movimento 5 Stelle. L'errore politico più grande è stato fare perdere l'identità al PD, imporre una mutazione genetica al partito: grande responsabilità l'hanno avuta il segretario nazionale Matteo Renzi e il suo proconsole in Sicilia Davide Faraone". Lo ha scritto Antonello Cracolici, parlamentare regionale siciliano del Pd, sul suo profilo Facebook a proposito dell'esito delle elezioni politiche.