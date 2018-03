Usa, Trump vuole mettere sigillo presidenziale sui suoi golf club

New York, 5 mar. - Donald Trump da sempre ama marchiare con il suo nome ogni cosa: camicie, bistecche, acqua e chiaramente i palazzi. Ma adesso sembra che la Trump Organization stia cercando di prendere in prestito un marchio che non appartiene al miliardario: il sigillo presidenziale.

Nelle ultime settimane - rivela una inchiesta di ProPublica e di WNYC nel podcast "Trump Inc." - la Trump Organization ha chiesto a alcuni produttori di magliette di stamparne migliaia con i nomi di alcuni golf club di proprietà di Trump e il sigillo presidenziale degli Stati Uniti. Il simbolo può essere usato solo per eventi ufficiali legati al governo e, scrive ProPublica, un uso sbagliato potrebbe essere un crimine.

Nel 2005 ad esempio l'amministrazione di George W. Bush aveva chiesto al sito satirico The Onion di eliminare una replica del sigillo perché "non può essere usato in collegamento a aziende o prodotti che in ogni modo possa suggerire una sostegno o un appoggio presidenziale".