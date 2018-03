Roma, 5 mar. - Il "malessere" diffuso nell'opinione pubblica con le elezioni che appena svolte in Italia si è però "incanalato in un voto nelle istituzioni costituzionali", di conseguenza non è venuta meno "la solidità della Repubblica". Lo ha affermato il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, intervenendo al XXI congresso della Fabi a Roma.