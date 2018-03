Putin: pressioni su chi vuol collaborare con noi in ambito militare

Mosca, 5 mar. - Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che i Paesi che vogliono cooperare con la Russia in ambito militare soffrono di pressioni "senza precedenti e fin troppo chiare". Putin a una riunione della Commissione russa per la cooperazione militare e tecnica ha dichiarato che l'obiettivo di queste pressioni non è solo quello di eliminare i concorrenti sul mercato globale delle armi, ma anche di indebolire la capacità di difesa di alcuni Paesi e aumentare la loro arretratezza nelle questioni militari.