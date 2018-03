Ravetto (FI): centrodestra imprenscindibile per governo

Roma, 5 mar. - "Ringrazio gli elettori di Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Noi con l'Italia-UDC che mi hanno consentito di risultare vincente nel collegio uninominale di Como". Lo afferma, in una nota, Laura Ravetto, deputata di Forza Italia.

"Nessuno - ha aggiunto - può permettersi di tirare Mattarella per la giacca e tuttavia, mi sembra evidente, che - nonostante l'indubbio exploit del M5S - non si potrà prescindere dalla netta prevalenza della coalizione di centrodestra rispetto a qualsivoglia altra area politica per tentare di comporre un governo che garantisca stabilità al Paese".