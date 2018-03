Tajani: ci affidiamo tutti a Mattarella per governo stabile

Roma, 5 mar. - "Io non ho parlato di politica nazionale durante la campagna elettorale e non lo farò adesso: ci affidiamo tutti quanti al capo dello Stato (Sergio Mattarella) e alla sua saggezza per trovare un governo stabile, che è quello di cui ha bisogno il Paese". Lo ha affermato il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, che era stato candidato alla carica di premier dal leader di Forza Italia Berlusconi in prossimità del voto. "Domani sarò a Bruxelles", ha aggiunto nel suoi intervento al congresso della Fabi a Roma.