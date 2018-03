Italia-Russia, una mostra racconta il Dna del design italiano

Mosca, 5 mar. - Il design è il DNA degli italiani, rispecchia il nostro sentire e il nostro modo di vivere. Anche per questo, in occasione dell'Italian Design Day, la Galleria Palissandr e l'Ambasciata d'Italia in Russia, con il sostegno dell'Istituto Italiano di Cultura a Mosca, hanno inaugurato la mostra "Design italiano", che rimarrà aperta per il pubblico moscovita sino al 20 aprile.

All'evento, lo scorso 2 marzo, ha preso parte l'ambasciatore d'Italia in Russia Pasquale Terracciano accompagnato dalla consorte e il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura Olga Strada. Presenti il designer e architetto Carlo Dal Bianco - che ha detto di ispirarsi al concetto di "città rinascimentale" e al retaggio di Andrea Palladio - ed esponenti del mondo russo dell'arte come Olga Sviblova, direttore del museo Mamm, Margarita Pushkin, fondatrice della fiera dell'arte Cosmoscow e Oleg Shapiro.

L'esposizione è dedicata alla storia del design italiano: dai classici degli anni Cinquanta fino ai giorni nostri, da Giò Ponti agli autori contemporanei.

La galleria guidata da Alina Kovaleva, direttore artistico, sin dalla sua apertura (aprile 2017) ha sviluppato l'idea del design come un'arte indipendente.

La Giornata del Design Italiano nel Mondo - Italian Design Day, progetto di promozione integrata promosso dalla Farnesina, giunge alla sua seconda edizione per promuovere a livello internazionale le eccellenze e le peculiarità del design italiano. L`Italian Design Day 2018 è stato dedicato al rapporto tra design e sostenibilità, quest`ultima intesa in senso economico, sociale e ambientale, e si è svolto in cento città al mondo grazie all`impegno di ambasciate, consolati e istituti italiani di Cultura, rientrando nella più ampia strategia promozionale del "Vivere All`Italiana".