Maira (Cp): spero vincitori elezioni all'altezza compito sfide

Roma, 5 mar. - "Gli italiani hanno votato e si sono espressi in maniera netta, inequivocabile. Dunque congratulazioni ai vincitori, ora attesi dalla difficilissima prova del Governo. L'auspicio è che possano essere all'altezza delle sfide che il Paese si troverà davanti. Per gli altri invece, ci sono sul tappeto molti spunti di riflessione. Bisognerà fermarsi, far posare la polvere e poi mettere a fuoco e capire che cosa non ha funzionato". Lo afferma Giulio Maira, candidato con Civica Popolare al collegio plurinominale della Camera Roma 1.

"Noi ci siamo occupati di cose che ritengo giuste, come la salute degli italiani, e la validità della scienza, cosa in cui credo molto e penso rispondano ad effettivi bisogni degli italiani. La politica, per come la intendo io, è anche stare fuori dai palazzi, toccare con mano le esigenze delle persone, ascoltare i loro problemi, parlare di prevenzione per la salute", osserva il neurochirurgo.

"Se i voti sono andati ai nostri avversari - conclude Maira - non vuol dire che le loro proposte fossero migliori delle nostre, ma evidentemente questo Paese è più fragile di quanto pensassimo ed è più spaventato di quanto non credessimo".