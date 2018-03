Vittadini: preoccupato dalla svolta ungherese in Italia -2

Bologna, 5 mar. - L'esperienza politica di Renzi sembra ormai al tramonto. Così come la lunga fase della Seconda Repubblica. "La gente ora si è allontanata" e, secondo Vittadini, occorre definire alcune priorità sulle quali lavorare dopo il "disastroso" voto alle politiche. A partire "dall'educazione all'io" come aveva già avvertito don Luigi Giussani nel 1954 e ripetuto nel 1987 al convegno della DC lombarda ad Assago. "Una cultura della responsabilità - diceva il fondatore di Cl - deve mantenere vivo quel desiderio originale dell'uomo da cui scaturiscono desideri e valori: il rapporto con l'infinito, che rende la persona soggetto vero e attivo della storia".

Per Vittadini è il momento di "cominciare a credere in questi profeti" e di "educare al desiderio del bene". E per far questo è indispensabile ristabilire il significato di alcuni valori: "il reddito di cittadinanza - spiega il professore - non è un bene. Il lavoro e lo sviluppo" invece lo sono. "Se in Italia non si promuove lo sviluppo dove pensiamo di andare?".

Il presidente della Fondazione per la Sussidiarietà si sofferma poi sulle responsabilità della Chiesa, dopo il ventennio del card. Ruini alla guida della Cei: "è stata un'occasione persa". Ora la Chiesa "deve pensare all'educazione delle persone; deve ricostruire la base infischiandosene del potere" politico. Sarà un "processo lento; dovremo fronteggiare nei prossimi mesi l'ennesima delusione" di una nuova crisi di governo. Ma sarà l'unica strada anche per i cattolici: "ricominciare da qualcosa, dal privato al pubblico". L'esempio sta già arrivando dai vescovi, a partire dall'attuale presidente della Cei, mons. Bassetti, e dal vescovo di Milano, Delpini.

Un impegno richiesto anche alle associazioni e ai movimenti laicali che "devono uscire dal collateralismo per fare il proprio mestiere: educare, uscire, non guardarsi indietro, stare in mezzo alla gente, proprio come ha chiesto papa Francesco".