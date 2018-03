Roma, 5 mar. - "Qualsiasi ipotesi di accordo con il Movimento 5 Stelle, che ancora in queste ore continua a insultare il popolo del Pd, non esiste. Se sono in grado governino, Pd farà opposizione. Fuori dal mondo mercato delle vacche di chi vorrebbe usare presidenza Camere per fare suo governo". Lo scrive su twitter Michele Anzaldi del Partito democratico.