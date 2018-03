Torino, blocco antismog revocato se scioperano bus

Torino, 5 mar. - Lo sciopero dei mezzi pubblici di giovedì potrebbe far sospendere il blocco agli eurodiesel 4 deciso oggi per Torino e comuni dell'hinterland. Lo comunica l'amministrazione torinese: "L'ordinanza n. 92/2017 del Comune di Torino che applica l'accordo del bacino padano sui provvedimenti antismog - spiega il Comune - prevede che, 'in caso di sciopero del trasporto pubblico locale la Giunta comunale potrà prevedere la sospensione delle limitazioni del traffico previste dal presente provvedimento'. Se dovesse quindi essere confermato lo sciopero del trasporto pubblico annunciato per giovedì 8 marzo, la Giunta valuterà se sospendere soltanto per quel giorno il blocco dei diesel euro3 ed euro4 in vigore da domani". Il protocollo altrimenti prevederebbe la prosecuzione del blocco fino a giovedì, secondo giorno settimanale del controllo dei livelli di Pm10.