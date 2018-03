Embraco, ministro Calenda domani all'Embraco di Riva di Chieri

Torino, 5 mar. - Il Ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda sarà con ogni probabilità domani all'Embraco di Riva di Chieri per spiegare ai lavoratori in assemblea l'accordo raggiunto nei giorni scorsi a Roma, che permette di congelare almeno per altri nove mesi, fino a fine anno, i quasi 500 licenziamenti decisi dall'azienda. Il ministro ha dato la sua disponibilità via twitter. La decisione, accolta favorevolemte da alcuni lavoratori su Twitter, sembra però aver colto di sorpresa i sindacati torinesi malgrado il ministro abbia precisato: "Se vi servo ci sono. Mi devono dare l'ok i sindacati. Agenda più sgombra di così si muore. Scatoloni pronti". Poi alle 16 l'annuncio "ci sarò". Botta e risposta sempre su Twitter tra il ministro e la M5s Laura Castelli che lo ha invitato a venire oggi stesso: "essenzialmente perché io vado - ha scritto il ministro - , solo se mi chiamano i lavoratori, a spiegare l'accordo fatto. Le buffonate ancora per un po' mi tocca lasciarle a voi".