P. Russo (Fi): in Campania travaso di voti da Pd a M5S

Napoli, 5 mar. - "Pensavamo sarebbe stata un'elezione tripolare o quadripolare. Ma, nelle ultime settimane l'incapacità, la stoltezza e la superficialità di chi guida il governo ha portato al travaso sostanzialmente completo dal Pd e dai partiti di centrosinistra al M5S". Questa l'analisi politica di Paolo Russo, esponente di Fi. Nel corso di un incontro con la stampa a Napoli, Russo sottolinea come la tenuta di Fi in Campania rappresenti "la tenuta di un asse di responsabilità e iniziativa politica rispetto al ribellismo". Il tutto in un contesto che l'esito del voto tratteggia come "sostanzialmente bipolare".

"Il dato politico che rileviamo - aggiunge - è che la Campania non ha più, non dico la maggioranza perché sarebbe banale. Ma non ha più il consenso del 90% per cento degli elettori dei governi di Renzi non eletti. Il deluchismo, il macchiettismo del presidente della regione, insieme con il governo della città di Napoli affidato a un Che Guevara sono stati a nostro avviso il maggiore induttore a favore del M5S. Sarebbe stato difficile - conclude - frenare questa ondata per le condizioni dei trasporti, le barelle al Cardarelli non risolte, la vicenda delle ecoballe che ha raggiunto il livello da pantomima e le bonifiche che arrancano. Tutti questi sono stati elementi induttori che hanno alimentato il fuoco del ribellismo. Noi continueremo a fare nostra partita da riformisti e liberali quali siano. Non cambiamo i temi dell'agenda politica".