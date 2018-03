Roma, 5 mar. - "Non c'è dubbio" che questo è un momento in cui la figura del presidente della Repubblica "avrà il maggior peso su quello che accadrà in avanti" e l'Italia con Sergio Mattarella "ha la fortuna di avere una figura di grande serietà e saggezza". Lo ha affermato l'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Carlo Messina, intervenendo al congresso della Fabi a Roma.