M5s aspetta dimissioni Renzi e annuncia rosa nomi per Camere

Roma, 5 mar. - Al comitato elettorale M5s all'hotel Parco dei Principi non aspettano le dichiarazioni di Matteo Renzi previste per le 17: in sala stampa non si paleserà nessuno a commentare le parole del segretario del Pd. "Ci aspettiamo si dimetta", riferiscono dallo staff, "ma ogni commento arriverà via twitter". Ora si va tutti a riposare. Beppe Grillo in testa: arrivato questa mattina a Roma dopo aver guidato di notte da Genova, il garante del Movimento ha preso una stanza nell'albergo di lusso tra villa Borghese e Viale Parioli dove i big M5s hanno seguito lo spoglio elettorale. Partirà probabilmente domani. Le ultime venti ore sono state impegnative per tutti, tanta l'adrenalina, poche le ore di sonno dormite. "Anche voi non avete una bella faccia", scherza il capo della comunicazione Rocco Casalino congedando i cronisti (450 accreditati anche se il pienone c'è stato la scorsa notte) lasciando a bocca asciutta soprattutto le televisioni e le loro lunghe dirette.

L'ultimo a parlare ai microfoni di tutti è Alfonso Bonafede: ribadisce l'apertura di Luigi Di Maio al confronto con tutte le forze politiche a partire dalla elezione dei presidenti delle Camere per cui M5s proporrà una rosa di nomi di garanzia. "Tutto avverrà alla luce del sole", è il refrain. Non ci saranno trattative sottobanco, assicurano fonti del Movimento. Certo non si rispolvererà il vecchio streaming troppo legato al fallimentare incontro tra Roberta Lombardi e Vito Crimi e Pierluigi Bersani che nel 2013 cercava con fatica di accordarsi con i neoeletti pentastellati per avere una maggioranza di governo. "Ci inventeremo qualcosa di nuovo", dicono dallo staff. La parola d'ordine è trasparenza. "Il nostro appello è pubblico - spiegano - ci aspettiamo risposte pubbliche. E se qualcuno ci telefona Di Battista ci mette un minuto a raccontare tutto. Alessandro racconta sempre tutto".

Se ci siano state telefonate o contatti di qualche tipo con il Colle non è dato sapere. Su questo le bocche sono cucite al quartier generale pentastellato. "Di Maio non ha fatto e non farà nessuna forzatura su Mattarella", osserva Bonafede. Ma il capo politico M5s e tutto lo stato maggiore si aspetta un incarico. "I seggi mancano a noi, ma mancano anche al centrodestra. Certo a noi ne mancano di più ma siamo la prima forza del paese con un dato clamoroso, questo ha un peso", viene spiegato.

Gli occhi ora sono puntati sul Pd. "Innanzitutto aspettiamo la conferma delle dimissioni di Renzi", dice Danilo Toninelli. Di Maio se le aspetta. E confida che da un Pd 'derenzizzato', come lo ha già definito qualcuno, e dai parlamentari di Leu, arrivi una risposta positiva al suo appello. Per eleggere i presidenti delle Camere e per raggiungere la maggioranza assoluta. Sembra esclusa l'alleanza con la Lega. Almeno per ora.