Brunetta: ha vinto il centrodestra, incarico non spetta al M5S

Roma, 5 mar. - "Il centrodestra ha vinto, è la prima area politica" visti i risultati delle elezioni del 4 marzo e per questo "checché ne dicano gli amici 5 stelle è dal centrodestra che dovrà ripartire, nel pieno rispetto della sua autonomia, il presidente della Repubblica". Lo ha detto Renato Brunetta, capogruppo uscente di Forza Italia, parlando in sala stampa alla Camera.

"La prassi - ha aggiunto l'esponente azzurro - prevede che riceva l'incarico chi ha la possibilità di formare una maggioranza. Nel lavoro che faremo per individuare dei bravi presidenti di Camera e Senato ci sarà l'indicazione sul lato dal quale il centrodestra si aprirà". Secondo Brunetta sono "possibili appoggi esterni da forze che non vogliono proprio entrare in maggioranza, le formule si trovano". E comunque, "l'alternativa sarebbe il ritorno al voto entro due-tre mesi, e non so se sia conveniente, ad esempio per il Pd...".

"L'iter è scritto nella prassi costituzionale - ha spiegato - si devono insediare le Camere, si eleggeranno i presidenti, poi si faranno le consultazioni. Alle consultazioni ci presenteremo come coalizione e come coalizione abbiamo abbiamo 260-265 seggi alla Camera, ci occorreranno 30-40-45 voti in più e su questo bisognerà lavorare".

Brunetta ha riconosciuto il ruolo guida di Matteo Salvini nelle scelte della coalizione: "Ci siamo dati una regola, chi prende più voti indica il presidente del Consiglio, spetterà al capo politico della Lega l'onere e l'onore di farlo, Mattarella permettendo e maggioranza permettendo".