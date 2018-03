Roma, 5 mar. - La reazione dei mercati a seguito delle elezioni in Italia "a vederla oggi non mi sembra una situazione assolutamente preoccupate". Lo ha affermato l'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, nel so intervento al congresso della Fabi a Roma. "Le reazioni del mercato non sono state così scomposte, delle correzioni ci possono stare, i gestori di portafogli tendono a capitalizzare utili e poi rientrano", ha rilevato.