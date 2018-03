Bergamini (FI): pronti a governare regione Toscana

Roma, 5 mar. - "Da queste elezioni in Toscana emergono dati che parlano di un profondo cambiamento in atto. Spicca il grande successo del centrodestra unito, che conquista ed espugna collegi in tutta la regione, e ottiene quasi gli stessi voti della sinistra. Ora siamo pronti anche a governare la Regione Toscana, è solo questione di tempo". Lo afferma Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia rieletta nel collegio di Massa Toscana 8, dove ha staccato gli avversari del M5S e del centrosinistra rispettivamente di 13mila e 20mila voti.

"Quanto accaduto nel mio collegio uninominale è significativo - sottolinea Bergamini - una circoscrizione difficilissima, rossa, e con il sindaco di Carrara conquistata l'anno scorso dai Cinque Stelle. Grazie allo straordinario lavoro di squadra fatto sul territorio dai nostri sostenitori, dirigenti e coordinatori e, naturalmente, grazie al sostegno dei partiti della coalizione di centrodestra, Forza Italia è però riuscita nell'impresa di affermarsi contro le forze politiche finora egemoni. Grazie anche al Presidente Berlusconi, che ha investito su questo territorio con candidature radicate nel tessuto apuo-versiliese".

"Già da domani - conclude Bergamini - ricominceremo a lavorare su tutto il territorio toscano con ancora maggiore energia. In vista degli importanti appuntamenti con le amministrative di maggio e delle scadenze elettorali del prossimo anno, non c`è un minuto da perdere. Da oggi la Toscana è davvero contendibile e il nostro obiettivo deve essere quello di consegnare a tutti i nostri concittadini il modello di buongoverno di Forza Italia e di tutto il centrodestra. Siamo l`unica forza credibile in grado di ridare alla Toscana sviluppo, benessere e prospettive".