Elezioni, Messina (Intesa SP): Italia forte su risparmio e imprese

Roma, 5 mar. - L'Italia può contare su uno dei sistemi di imprese più forti di Europa e su uno dei più forti livelli di risparmio e questi sono elementi di solidità "oggettivi a prescindere da qualunque classe politica". Lo ha affermato l'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, intervenedo al XXI congresso della Fabi a Roma. "Questi punti di forza - ha rivendicato - si riflettono su Intesa SanPaolo".

In Generale "oggi abbiamo un Paese che dal punto di vista del risparmio è uno dei più forti di Europa, nonostante una schifosa gestione del risparmio fatta da alcune banche". E nel frattempo "in questi anni - ha detto in merito agli scenari che si aprono dopo le elezioni appena chiuse - le aziende e le imprese in Italia sono diventate fra le più forti di Europa".