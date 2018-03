Carfagna (Fi): non gioisco per sconfitta De Luca, guardo al futuro

Napoli, 5 mar. - "Da salernitana non gioisco delle difficoltà dei altri, non della sconfitta di De Luca, il cui figlio è arrivato terzo. Ma si tratta di un fallimento clamoroso con cui il Pd farà i conti. Non giosico della sconfitta di avversari politici, preferisco puntare e guardare al futuro. La campagna elettorale è finita, ora bisogna dare risposte concrete". Così Mara Carfagna, che ha preso parte alla conferenza stampa dei vertici di Fi nella sede del coordinamento regionale a Napoli.

La deputata e portavoce del partito ha ringraziato Silvio Berlusconi che "si è battuto come un leone" nonostante "la persecuzione mediatica e politica consumatasi in maniera vergognosa in questi anni". La riflessione politica di Carfagna è semplice: l'avanzata dei pentastellati "è un segnale preciso arrivato dal Sud, abbandonato in tutti questi anni. Un voto di opinione chiaro, e non solo di protesta, con cui i cittadini dicono: 'siamo stufi di essere messi ai margini di una politica di governo lunga sei anni (da Monti a Gentiloni, ndr) in cui è cresciuto il divario tra Nord e Sud. Il Sud - conclude è giustamente arrabbiato per chi ha governato a livello locale, regionale e nazionale".