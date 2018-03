Vittadini: preoccupato dalla svolta ungherese in Italia

Bologna, 5 mar. - Dopo il voto del 4 marzo "non so come potranno governare" in Italia, nonostante un "accordo blasfemo" che la Lega, il centrodestra e il Movimento 5 stelle tenteranno di sottoscrivere. Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà e tra i fondatori del Meeting di Comunione e liberazione, si dice "molto preoccupato" per "la svolta ungherese" portata avanti, anche nel nostro paese, da "chi si dichiara contro l'immigrazione, contro l'accoglienza, contro i corpi intermedi".

A chi è da attribuire la responsabilità del risultato emerso dalle urne? "Alla seconda Repubblica - ha spiegato Vittadini ad Askanews -. All'idea che è stata portata avanti di 'un uomo solo al comando' che risolve da solo le cose". Un atteggiamento già visto "con Berlusconi, con Prodi, con Monti e poi con Renzi". Dopo tutti questi anni "la gente, che risponde in modo emotivo, si è sentita sola e impaurita" e ha scelto di provare qualcosa di "nuovo" anche se non è pienamente cosciente delle conseguenze. Sono innegabili le colpe personali di Matteo Renzi; ma, secondo il professore di Statistica metodologica alla Bicocca, "è l'ultimo esempio della mentalità di 'uno solo al comando' che avrebbe pensato di risolvere tutti i problemi dell'Italia".

(segue)