Elezioni, Katainen: spero nuovo governo prima possibile

Bruxelles, 5 mar. - ll vicepresidente della Commissione europea, Jyrki Katainen, ha detto oggi a Bruxelles di sperare che dopo le elezioni vi sia un governo in Italia "prima possibile; ma i risultati - ha aggiunto - sono abbastanza complicati".

"Sta ai leader dei partiti in Italia trovare una coalizione che funzioni", ha osservato, parlando con alcuni giornalisti. Per ora, ha continuato, "sappiamo solo quello che abbiamo letto sui giornali. Sembra interessante".

"E' troppo presto - ha detto ancora Katainen - per dire qualsiasi cosa in questa fase; vediamo come andranno i negoziati per la formazione del governo. Vediamo qual è il risultato finale delle elezioni: una volta che avremo tutti i dettagli, dovremo metterci in contatto con il governo attuale e vedere come le cose si stanno muovendo".

Rispondendo a una domanda sullo spostamento di gran parte dell'elettorato italiano verso posizioni antieuropee, il vicepresidente della Commissione ha ricordato che "c'è ancora molto tempo prima delle prossime elezioni europee. Manca ancora più di un anno, possono succedere molte cose. Ho imparato - ha continuato - a non essere troppo pessimista: di solito si riesce a trovare modi per risolvere le situazioni difficili. Molte cose possono cambiare" di qui al voto europeo.

Katainen, infine, a una domanda sul recente ammorbidimento delle posizioni del M5s e la possibilità che questo faciliti la formazione del nuovo governo, ha replicato: "Non voglio commentare su questo, assolutamente".