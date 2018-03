Raikkonen sfida a tennis Federer: "Quando vuoi, Roger"

Roma, 5 mar. - Kimi Raikkonen, il pilota finlandese della Ferrari campione iridato di Formula 1 nel 2007, ha pubblicamente sfidato a "duello" sul campo da tennis Roger Federer. Raikkonen, appassionato anche di hockey ghiaccio, ha infatti postato sull`account Instagram una sua foto con la racchetta in mano e il messaggio inequivocabile: "Anytime you want Roger Federer" ("Quando vuoi, Roger Federer"). Per il momento non c`è ancora una risposta del fenomeno svizzero, sicuramente concentrato all`imminente impegno nel Masters 1000 di Indian Wells, dove è campione in carica. Federer, sportivo versatile, segue con interesse e passione anche altre discipline, compresi i motori. E allora - impegni dei due permettendo - chissà che la singolare e ardita sfida non venga raccolta, magari scegliendo una location speciale