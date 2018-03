Roma, 5 mar. - Giorgia Meloni rivendica di avere "azzeccato" non solo il sorpasso della Lega su Forza Italia, come emerso in un noto fuorionda con Matteo Salvini e Raffaele Fitto, ma anche l'entità dell'affermazione dei Cinque stelle e quella del crollo del Pd: "Anziché fidarmi dei sondaggi giro i mercati rionali, e chi vuole capire come vanno le cose deve fare come me: io ogni settimana vado al mercato a fare la spesa".