Roma, De Vito (M5S): al via lavori via provinciale San Martino

Roma, 5 mar. - "La difficile situazione della viabilità sulle strade di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale risente, come noto, degli anni di progressiva contrazione delle risorse disponibili che hanno impedito una regolare e complessiva manutenzione negli oltre 2000 km di viabilità provinciale. Il maltempo ha aggravato le condizioni in molti tratti, come nel caso della Variante San Martino, per cui già nei mesi scorsi erano stati presi provvedimenti di riduzione della velocità e segnalazione dei pericoli per evitare ulteriori disagi a chi percorre quel tratto". È quanto dichiara il Consigliere delegato alla viabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, Marcello De Vito, in merito alle condizioni dell'arteria Sp 25b (San Martino Variante). "Con il bilancio 2017 sono state messe a disposizione risorse che consentono di far ripartire interventi di manutenzione straordinaria, a partire dalle situazioni più critiche - racconta De Vito -. Tra queste la SP San Martino, per cui la gara è stata affidata ed è in corso la consegna dei lavori. Si procederà al rifacimento della pavimentazione e della sottostruttura dal km 0+000 (incrocio con la SP Nomentana) al km 3+200 (dopo l'incrocio con via della Fonte)". Già nei prossimi giorni, spiega De Vito "si avvieranno i lavori preliminari: il tratto dal km 4+200 al km 5+620, innesto con la SP Traversa del Grillo, sarà chiuso al traffico (deviando la circolazione sulla complanare via comunale), per consentire le indagini sulla consistenza della sovrastruttura e del fondo stradale e predisporre il necessario intervento di rifacimento del tratto", conclude.