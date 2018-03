Usa, rapporto Steele: Mosca bloccò Trump su Romney segretario... -2

New York, 5 mar. - Romney, da sempre critico nei confronti della Russia, che definì "la singola minaccia più grande per gli Stati Uniti" durante la sua campagna presidenziale nel 2012, non ha commentato l'indiscrezione, mentre la Casa Bianca ha dichiarato che l'ex governatore del Massachusetts non è mai stato una prima scelta per l'incarico e si è rifiutata di commentare "qualsiasi comunicazione che Trump possa aver avuto con la Russia sull'argomento".

Alla luce di questa rivelazione, gli eventi successivi appaiono significativi: Romney è stato scaricato e il ruolo affidato a sorpresa a Rex Tillerson, l'amministratore delegato di ExxonMobil, che nel 2012 ricevette dal presidente Vladimir Putin l'Ordine dell'amicizia, un'onorificenza riservata agli stranieri che lavorano al miglioramento dei rapporti con la Russia. Dopo le elezioni, poi, il Congresso ha imposto nuove sanzioni contro la Russia per colpirla per le interferenze nelle elezioni, ma Trump e Tillerson si sono opposti alla loro attuazione.