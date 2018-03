Usa, rapporto Steele: Mosca bloccò Trump su Romney segretario Stato

New York, 5 mar. - Il Cremlino sarebbe intervenuto per fermare la decisione di Donald Trump, all'epoca presidente eletto degli Stati Uniti, di nominare Mitt Romney segretario di Stato. Lo rivelerebbe un rapporto scritto alla fine del novembre 2016 da Christopher Steele, l'ex spia britannica già conosciuta per le sue indagini, pagate dai democratici, sui legami tra lo staff di Trump e i russi. Il rapporto si baserebbe su una fonte, descritta come un "alto funzionario russo". Secondo il New Yorker, questo rapporto finora sconosciuto ai media sarebbe stato discusso da Steele con Robert Mueller, il procuratore speciale che indaga sulle interferenze russe nelle elezioni presidenziali statunitensi.

Secondo il New Yorker, Mosca avrebbe chiesto a Trump di nominare qualcuno favorevole alla rimozione delle sanzioni contro la Russia per l'invasione in Ucraina e desideroso di cooperare con il Cremlino in Siria e su altre questioni di sicurezza di interesse russo. (segue)