Abruzzo, M5S vince anche al senato. Centrodestra secondo

Pescara, 5 mar. - Conferma il dato nazionale l'Abruzzo dove a Camera e senato il successo dei Cinquestelle e il crollo del Pd sono stati anche più netti che in altre regioni italiane. Il dato che emerge dalle 1.639 sezioni dice che il Movimento 5 stelle prende il 39,8%, segue il centrodestra con il 35,8%, centrosinistra 17,4%, liberi e uguali 2,6 per cento, Potere al popolo 1,3, Casapound 1 per cento. Al Senato Il M5s si attesta al 39,3, il centrodestra unito raggiunge il 36,4, il centrosinistra il 17,6, Liberi e uguali 2,5, Potere al popolo 1,2.