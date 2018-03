Ferraioli (Fi) conquista collegio Agropoli. Alfieri (Pd) terzo

Napoli, 5 mar. - E' ufficiale, il collegio di Agropoli, in Cilento, viene conquistato dall'azzurra Marzia Ferraioli che con il 34,6% dei voti batte la candidata pentastellata Alessia D'Alessandro (31,83%) lasciando in terza posizione (esattamente come accaduto nel collegio di Salerno per il primogenito del governatore Piero De Luca) l'ex sindaco di Agropoli Franco Alfieri (26,56%).

Oggi capo della segreteria dello stesso presidente della Campania, Alfieri è stato candidato nonostante i dubbi degli stessi dem ma non è riuscito nell'impresa. Il suo nome è noto per essere stato indicato dallo stesso De Luca come uomo capace di raccogliere consensi anche offrendo cene "con fritture di pesce".

Una tenuta forte e in qualche caso vincente, quella di Fi nel Cilento, confermata dalla buona performance nel collegio al Senato di Battipaglia, dove Franco Castiello (M5S) ha vinto con il 38% dei voti rispetto a Costabile Spinelli (centrodestra) che dopo un testa a testa nella notte si è fermato al 37,33%. Anche qui il centrosinistra è terzo con Filomena Gallo ferma al 18.10%.