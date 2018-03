Nci-Udc: partire dal centrodestra per il governo, tocca a Salvini -2

Roma, 5 mar. - Cesa ringrazia "i 450mila italiani che ci hanno dato il voto. Speravamo che fossero di più ma noi eravamo prevalentemente nel Sud e lì i Cinque Stelle hanno avuto uno straordinario successo. Mi auguro davvero si possa dar vita a un governo che dia stabilità e che si occupi in maniera concreta del Sud: bisogna ricucire l'Italia. Ci sono due Italie che vanno a velocità diverse e i colori delle cartine elettorali lo dimostrano. Se non lo facciamo - avverte - non so quale deriva potremmo imboccare".

Lupi rivendica che "abbiamo comunque offerto un contributo alla vittoria del centrodestra, visto che i collegi si vincono o si perdono anche per pochi voti. Volevamo contribuire al pilastro dei moderati nella coalizione. Questo compito per noi rimane, con i nostri 4 deputati e 4 senatori, e il lavoro per noi sarà dare un contributo perchè la coalizione di centrodestra possa avere la maggioranza".

Infine Fitto torna sul suo ormai famoso furionda in cui pronosticava il boom M5s al Sud: "Lo toccavo con mano, nel Sud e in Puglia: il dato M5s è straordinario, bisogna ragionarci bene".