Nci-Udc: partire dal centrodestra per il governo, tocca a Salvini

Roma, 5 mar. - Toccherà alla coalizione di centrodestra l'onere di provare a formare un governo, e a Matteo Salvini il ruolo di leadership. Noi con l'Italia-Udc "prende atto" dei risultati elettorali "sotto le attese" e, nonostante i 4 senatori e i 4 deputati che è riuscita ad eleggere (Binetti, Sacconi, De Poli e Quagliariello a palazzo Madama; Lupi, Colucci, Tondo e Costa alla Camera), conferma il suo impegno per "rafforzare l'area moderata all'interno del centrodestra" e magari attrarre i parlamentari necessari a raggiungere la maggioranza.

In conferenza stampa si presentano Raffaele fitto, Lorenzo Cesa e Maurizio Lupi. È Cesa a spiegare che "deciderà Mattarella, ma i numeri sono chiari: il centrodestra vince, bisognerà partire da lì per dare un governo stabile al Paese". Mentre Lupi riconosce: "Salvini ha legittimamente diritto a guidare questa coalizione". Fitto assicura poi che "il nostro obiettivo è comunque lavorare a rafforzare un'area moderata" e che guarda al Ppe nel centrodestra a trazione leghista.

Per Fitto "ha vinto il M5s, ma il centrodestra viene comunque fuori come la coalizione più forte, e partendo dagli amici eletti nei collegi uninominali, dobbiamo ripartire con il percorso che abbiamo messo in piedi all'interno del centrodestra, nonostante il risultato sia stato al di sotto delle aspettative".(Segue)