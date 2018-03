Bussolati: a Milano Pd in controtendenza, ma non saremo fortino

Milano, 5 mar. - "A fronte di una sconfitta nazionale brutta", alle elezioni politiche del 4 marzo il Pd a Milano "è in controtendenza" con il 23% di media nell'area metropolitana e il 27% in città che ne fa il primo partito grazie a "20.000 voti in più presi rispetto al primo turno delle comunali". Lo ha sottolineato il segretario metropolitano del Pd a Milano, Pietro Bussolati, dalla sede del comitato elettorale di Giorgio Gori. "A Milano città il Pd e +Europa pareggiano il risultato di Salvini e M5s insieme, mentre a livello nazionale sono al 50%. Ciò dimostra che Milano sarà laboratorio di riformismo e unico argine al populismo. Non dobbiamo però stringerci nel villaggio di Asterix, ma allargare e dialogare con quelle persone che non siamo ancora riusciti a convincere. Dobbiamo essere riformisti e inclusivi" ha concluso Bussolati.