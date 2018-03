De Siano (Fi): condono e Rc auto temi importanti per campani

Napoli, 5 mar. - Il coordinatore regionale di Fi in Campania Domenico De Siano rivendica il risultato del partito in Campania, "siamo tra le migliori regioni in termini percentuali e numerici" e mette subito i 'puntini sulle I' rispetto a un possibile governo di centrodestra a guida leghista ricordando la necessità di soddisfare due grossi problemi dei campani, il condono edilizio e Rcauto. I vertici campani del partito (con De Siano Paolo Russo e Mara Carfagna) parlano in una conferenza stampa ringraziando Silvio Berlusconi che è stato a Napoli sabato scorso.

"Il tema del condono edilizio - sottolinea De Siano - e quello delle difficoltà dei campani per le assicurazioni Rcauto meritano risposte concrete. Noi saremo leali con gli alleati della coalizione, come ha detto Berlusconi. Alla lega l'onere di individuare il leader. Con la stessa lealtà bisognerà tener conto del fatto che le regioni del sud vivono un grande malessere e hanno bisogno di politiche che risolvano i problemi".