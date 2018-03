Pentagono: video uccisione soldati Usa mostra "depravazione" Isis

New York, 5 mar. - Il video che mostra l'uccisione di quattro soldati americani in un agguato in Niger lo scorso ottobre mostra la "depravazione" dello Stato islamico. Lo sostiene il Pentagono in una nota pubblicata lunedì mattina, dopo che le immagini sono circolate sull'app di messaggistica Telegram a quattro mesi dall'uccisione dei militari Usa. Il video dura nove minuti ed è composto da piccoli frammenti grezzi, tra cui immagini apparentemente girate con una fotocamera su un elmetto appartenente a uno dei soldati. L'attacco è avvenuto lo scorso 4 ottobre e ha coinvolto 12 soldati americani e 30 soldati del Niger che stavano rientrando dal villaggio di Tongo Tongo, vicino al confine con il Mali.