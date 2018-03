Inviati sudcoreani a cena da Kim Jong Un: Moon spinge per dialogo

Roma, 5 mar. - Il presidente sudcoreano Moon Jae-in prosegue nella sua iniziativa per riportare la crisi nucleare e missilistica nordcoreana nell'alveo di un processo negoziale che porti a una soluzione politica. Oggi l'attesa delegazione sudcoreana di 10 elementi è arrivata in Corea del Nord e ha incontrato il leader di Pyongyang Kim Jong Un. E' la prima volta che il numero uno riceve esponenti di un paese non riconosciuto dalla Corea del Nord.

La delegazione, guidata dal consigliere di sicurezza nazionale di Moon, Chung Eui-yong, intende condurre negoziati per promuovere l'idea di una denuclearizzazione, precondizione posta dagli Stati uniti per sedersi a un tavolo con il regime di Kim. Il viaggio segue l'apertura occasionata dalle Olimpiadi invernali di PyeongChang, alle quali Pyongyang ha preso parte con suoi atleti e con delegazioni artistiche e politiche, tra le quali quella guidata dalla sorella del leader, Kim Yo Jong. (Segue)