Gelmini: Berlusconi ha fatto grande lavoro

Roma, 5 mar. - "La fotografia del successo lombardo del #centrodestra è fissata su quel 51 a 4 che consegna la vittoria della nostra coalizione nei collegi uninominali della Camera. E voglio ringraziare gli elettori per aver confermato la loro fiducia a una coalizione che ha fatto della coerenza e dell'impegno per le famiglie, i giovani, le imprese il proprio credo". Lo scrive Mariastella Gelmini, parlamentare di Forza Italia e coordinatrice lombarda, sulla sua pagina Facebook.

"Il presidente Silvio Berlusconi ha fatto un grande lavoro, tra Lega e Forza Italia c'è stata sin dall'inizio una competizione sana, virtuosa: Salvini ha fatto una grande campagna elettorale in linea con il sentire del Paese, ma senza Forza Italia il centrodestra non sarebbe oggi la prima coalizione più votata dagli italiani. Grazie, quindi, agli elettori lombardi che hanno scelto di sostenere il nostro progetto - conclude Gelmini -. In particolare, ringrazio gli elettori del territorio del Garda, Bassa Bresciana e Valsabbia che mi hanno dato fiducia con il 51 per cento dei consensi. Una vittoria che mi riempie di orgoglio e di responsabilità, che mi permette di riprendere il lavoro fatto finora".