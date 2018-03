Siria, governativi verso affondo finale della Ghouta Orientale

Roma, 5 mar. - Le forze di terra del regime siriano verso l'affondo finale nella Ghouta Orienatle: l'esercito siriano è vicino all'obiettivo di dividere in due l'enclave ribelle nei pressi della capitale Damasco, mossa cruciale per prendere definitivamente il controllo dell'area. Lo riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti umani, una ong con sede a Londra che conta su una estesa rete di attivisti in tutto il Paese.

"Con il comando di consiglieri militari russi, solo tre chilometri separano le forze del regime e i loro alleati dalla divisione della Ghouta Orientale in due settori, tra la parte Nord e la parte Sud" dell'enclave, ha detto l'ong in un tweet postato sul proprio account.