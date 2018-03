Abruzzo, oltre 1.000 libri donati alle scuole a Sulmona

L'Aquila, 5 mar. - Sono oltre 1000, per un valore superiore ai 7.000 euro, i volumi ricevuti dalla Scuole Primarie di Sulmona, Pratola Peligna e Raiano (L'Aquila) al termine della campagna "Aiutaci a crescere, regalaci un libro! " lanciata - per il 2°anno - dall'Ufficio Agenzia di Promozione Culturale di Sulmona con la locale libreria Giunti al Punto. La campagna, finalizzata a realizzare e incrementare le biblioteche scolastiche per i più piccoli invitava all'acquisto di un libro da donare alle scuole Primarie e dell'Infanzia. Hanno beneficiato dell'iniziativa: le Primarie degli Istituti Comprensivi "Mazzini-Capograssi" e "Di Stefano-Serafini" di Sulmona, "Tedeschi" di Pratola Peligna e "Postiglione" di Raiano.