Meloni: benvenuti singoli da altri gruppi che ci sostengano

Roma, 5 mar. - "Parleremo con tutti per il sostegno alle nostre proposte ma non allargheremo il perimetro della coalizione ad altre forze politiche" e "se singoli vogliono sostenere i nostri programmi ne saremmo contenti". Lo dice la leader di FdI Giorgia Meloni, che in merito a quanto prospettato da Silvio Berlusconi prima del voto di accogliere fuoriusciti grillini, afferma: "Se ci sono persone che anche per senso di responsabilità vogliono aiutarci e sostenere i nostri programmi, atteso che siamo la prima forza politica, è una buona notizia".