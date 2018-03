Attentato Drugstore Parigi, Carlos lo Sciacallo torna in.. -2

Parigi, 5 mar. - A 68 anni, è apparso per due settimane di fronte a una corte d'assise speciale, composta unicamente da magistrati professionisti, incaricati di reati di terrorismo. Questo sarà il suo ultimo processo.

Non appena è stato aperto, il dibattimento è iniziato con un attacco della difesa: Isabelle Coutant-Peyre, che Carlos ha sposato in carcere con rito religioso, ha denunciato "l'illegalità della corte speciale d'assise". L'avvocato ha chiesto soprattutto "il rinvio del processo" finchè il suo cliente non avrà accesso al suo fascicolo e al suo computer, di cui è stato privato dal suo trasferimento per tutta la durata dell'audizione nella centrale di Poissy.

"Non posso subire un processo se non posso difendermi. Avere accesso al mio fascicolo è il minimo", ha sottolineato Carlos. Dopo due brevi sospensioni, la corte ha respinto queste richieuste. L'avvocato generale ha fatto però sapere di aver chiesto che il fascicolo sia consegnato a Carlos, che ha "ringraziato".

Recluso in Francia dal suo arresto nel 1994 in Sudan, Carlos è già stato condannato tre volte alla pena massima dalla magistratura francese, per tre omicidi nel 1975, per quattro attentati con esplosivi (11 morti e 191 feriti) nel 1982 e nel 1983 e per l'attentato al Drugstore.

