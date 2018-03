Milano, 5 mar. - Il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lombardia, Giorgio Gori, è stato accolto da un applauso nel momento del suo arrivo nelle sede del suo comitato elettorale, in corso Buenos Aires. Il sindaco di Bergamo è arrivato intorno alle 16 e dopo avere stretto le mani ad alcuni militanti si è ritirato in un ufficio per seguire lo spoglio delle regionali, cominciato alle 14.