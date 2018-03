Lega, Da Re (Veneto): ringrazio per primi chi ho dovuto escludere

Treviso, 5 mar. - "E' stato un periodo difficile per le scelte da assumere, ringrazio per primi chi ho dovuto escludere dalle candidature". Lo ha detto il segretario veneto della Lega, Gian Antonio Da Re, oggi a Treviso ad un incontro con i nuovi parlamentari eletti tra le file della Lega. "Le possibilità di scelta erano grandissime - ha proseguito - e chi non è stato inserito nelle liste non è stato affatto per incapacità". Il segretario veneto ha concluso il suo intervento chiedendo a tutti gli eletti "un atto di fedeltà verso i veneti" e di operare a Roma in nome loro, dicendo anche di aspettarsi che "chi può continui a fare il sindaco".