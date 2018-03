Alfieri: dimissioni Renzi? A Pd serve guida, scelta va ponderata

Milano, 5 mar. - "Renzi penso abbia l'intelligenza e la saggezza di prendere la decisone migliore per il partito, che ha bisogno di essere guidato in una fase non facile, ma la decisone deve essere presa in maniera ponderata e insieme alla dirigenza". Lo a detto il segretario regionale del Pd in Lombardia, Alessandro Alfieri, commentando il risultato delle elezioni del 4 marzo mentre è in corso lo spoglio per le regionali. "Questa è una sconfitta, sono convinto che Renzi farà le scelte migliori nell'interesse del partito e del lavoro che abbiamo fatto" ha ribadito Alfieri.

Quanto a eventuali dimissioni dei vertici lombardi e milanesi del partito Alfieri, affiancato dal segretario metropolitano milanese Pietro Bussolati, le ha escluse. "In questo momento complicato e difficile c'è bisogno di serietà, di presenza e di continuità del lavoro che stiamo facendo. Sia io sia Pietro siamo verso il termine del nostro mandato e abbiamo intenzione di guidare il partito in questa fase difficile. Lo dobbiamo a militanti che hanno bisogno di punti fermi in questa fase di incertezza, comunque siamo abituati a discuterne con i nostri organismi dirigenti" ha detto il segretario regionale.