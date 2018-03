Toti: voto conferma il successo del modello Liguria

Genova, 5 mar. - "I risultati delle elezioni politiche in Liguria confermano l'ottimo successo della coalizione di centrodestra, che in tutti i territori cresce rispetto alle straordinarie vittorie delle passate regionali e delle scorse amministrative, confermandosi la prima forza della regione. Il successo del 'modello Liguria' è ancor più palese nei numeri: la coalizione passa da 3 parlamentari ad un numero ancora variabile, per lo spoglio in corso, di circa 12 parlamentari, che significa quadruplicare la rappresentanza ligure di centrodestra a Roma. E' uno straordinario risultato". Lo ha scritto sulla sua pagina Facebook il governatore della Liguria e consigliere politico di Forza Italia, Giovanni Toti.

"Al contrario - ha sottolineato il governatore - da una delle sue roccaforti storiche scompare praticamente il Pd, che prosegue il trend in discesa delle ultime due tornate elettorali, non riuscendo ad aggiudicarsi neppure uno dei nove collegi uninominali della Liguria".

"Nella città di Genova, dove il M5s si è aggiudicato 3 collegi, il centrodestra - ha concluso Toti - paga evidentemente, rispetto alle elezioni comunali del giugno scorso, l'assenza della lista civica arancione, che in quell'occasione arrivò al 10% dei consensi, segno che molti elettori del capoluogo che avevano trovato in quella formazione risposte ai propri bisogni e alle proprie speranze, non si sono riconosciuti, se non parzialmente, nei tradizionali simboli di partito".